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Dışişleri: ABD'nin kullandığı veto geçerliliğini ve anlamını kaybetmiştir

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin, "ABD'nin kullandığı veto da geçerliliğini kaybetmiştir." dedi.

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Dışişleri: ABDnin kullandığı veto geçerliliğini ve anlamını kaybetmiştir

Dışişleri Bakanlığından, Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı" sıfatıyla Türkiye ve "Arap Ligi Dönem Başkanı" sıfatıyla Yemen tarafından sunulan karar tasarısının 128 ülkenin desteğiyle kabul edilmesinin büyük memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

ABD’nin etik dışı baskı ve tehditlerine rağmen uluslararası toplumun, Kudüs konusunda BM kararları ve uluslararası hukuka bağlı kaldığını gösterdiği vurgulanan açıklamada, "Elde edilen bu sonuç, ABD yönetiminin talihsiz kararının gayri hukukiliğini en sarih şekilde ortaya koymuştur. Böylelikle ABD'nin 18 Aralık'ta Güvenlik Konseyi'nde kullandığı veto da geçerliliğini ve anlamını kaybetmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nde olduğu üzere, uluslararası toplumun ağırlıklı çoğunluğunun insanlık vicdanına sığmayan ABD kararını reddettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"ABD’nin bu süreçten gereken dersleri çıkarmasını ve önümüzdeki dönemde Kudüs konusunda uluslararası hukuk ve BM parametrelerine uygun bir tutum benimsemesini temenni ediyor, uluslararası toplumun tüm sorumluluk sahibi üyelerini BM Genel Kurulu tarafından alınan bu önemli kararın takipçisi olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: kudüs, Dışişleri Bakanlığı, birleşmiş milletler, abd
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