Dink cinayeti davasında beşinci duruşma

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşgun Çakar ve ana dava dosyası sanıkları Ogün Samast, Erhan Tuncel ile jandarma görevlileri, gazeteciler Ekrem Dumanlı ve Ercan Gün'ün de aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 10'u firari 85 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, dosyaların birleştirilmesinin ardından görülen beşinci duruşmaya, bu davanın yanı sıra FETÖ/PDY'ye yönelik diğer davalarda da tutuklu bulunan Ramazan Akyürek, gazeteci Ercan Gün ile jandarma görevlilerinin de aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Firari sanıklar Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan, Faruk Mercan, avukat Halil İbrahim Koca, eski emniyet müdürü Coşgun Çakar ve Ahmet İskender'in ise gelmediği duruşmada, tutuksuz 4 sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşma, yoklama yapılmasının ardından celse arası mahkemeye gelen evrakların okunmasıyla başladı.

Duruşma, dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli tutuklu sanık Birol Ustaoğlu'nun savunmasının alınmasıyla devam ediyor.