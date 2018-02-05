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Dikmetaş köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO Dikmetaş Köyü'nü teröristlerden temizledi.

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Dikmetaş köyü terör örgütü PYD/PKKdan temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda 17'nci güne girildi.

TSK: 947 terörist etkisiz hale getirildi

TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'e doğru ilerleyişi sürüyor. Afrin'in kuzeydoğusundaki Dikmetaş köyü terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı.

Surki Köyü de Racu beldesinin batısındaki ve Şeyh Hadid'in kuzeyindeki cephelerin birleştirilerek Afrin'in batısında geniş bir cephe hattı oluşturulmasına yönelik operasyonla PYD/PKK'dan alınmıştı. 

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 947'ye yükseldi.

36 nokta kurtarıldı

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 24'ü köy, biri köy altı yerleşimi ve 10'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 35 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerler

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Surki köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü." 

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: zeytin dalı, surki köyü, PYD, PKK
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