Dijital dönüşüm ve atılım programları ile 2 bin 500 proje desteklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital dönüşüm ve atılım programlarıyla 2 bin 500 dijital yenilik projesini desteklediklerini, Türkiye'nin dijitalleşmesini hızlandırdıklarını belirtti.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Milli Teknoloji Hamlesi başlığı adı altında paylaşımda bulundu.

Paylaşımında dijital dönüşüm ve atılım programlarıyla 2 bin 500 dijital yenilik projesini desteklediklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin dijitalleşmesini hızlandırıyoruz. Vakit Dijitalleşme Vakti. Vakit Türkiye Vakti" ifadesini kullandı.

Dijital Dönüşüm ve Atılım programlarımızla 2500 dijital yenilik projesini destekliyor, Türkiye'nin dijitalleşmesini hızlandırıyoruz.



Vakit Dijitalleşme Vakti. Vakit Türkiye Vakti! pic.twitter.com/GUW1nZyrfa — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 18 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, projeye ilişkin bir görsel de yer aldı.

Görselde, "Sanayimiz için dijital dönüşüm platformunu kurduk. Türkiye'nin dijital atılım programını hazırladık." ifadesine yer verildi.

Görselde, 5 yıllık hedefler olarak, "36 bin öncelikli teknolojilerde ihtisaslaşmış Ar-Ge personeli, 15 gigabit düzeyinde erişim hızına sahip planlı sanayi bölgesi, 50 gigabit düzeyinde erişim hızına sahip teknoloji geliştirme bölgesi, imalat sanayiinde dijital dönüşüme başlayan bin 700 işletme, 10 dijital teknoloji eğitimi veren tematik meslek lisesi, imalat sanayiinde dijital yetkinlik kazandırılmış nitelikli 75 bin çalışan." başlıkları paylaşıldı.

Ayrıca öncü projeler olarak, "Milli Endüstriyel Bulut", "Dijital İnovasyon Merkezleri", "Dijital Dönüşüm Destek Programı" açıklandı.

Görsele göre, kurulan Dijital Dönüşüm Platformu'nda, "Bakanlık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) yer alıyor.

Erdoğan'ın paylaşımında Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Dünya dijital dönüş pazarı 100 trilyon dolar. Türkiye'nin payı 1 trilyon dolar. Bu alandaki nitelikli iş gücü 300 bin. Yatırım desteği 1 milyar dolar. Dijital dönüşüm merkezi sayısı 10. Uygulamalı araştırma merkezi sayısı 50. Dijital yenilik proje sayısı 2 bin 500."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Dijital dönüşüm ve atılım programlarımızla 2 bin 500 dijital yenilik projesini destekliyor, Türkiye'nin dijitalleşmesini hızlandırıyoruz" mesajıyla paylaştığı infografikte Türkiye'nin dijital yol haritası yer alıyor.

Kaynak: AA