Die Welt çalışanı Deniz Yücel serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Deniz Yücel hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Yücel'in "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesini tamamlayarak iddianameyi kabul etti. Mahkeme tensip zaptıyla, Yücel'in tahliyesine karar verdi.

Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklanarak, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konulmuştu.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden ayrıldı

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliyesine karar verilen Die Welt gazetesi çalışanı Deniz Yücel, tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumlarından çıktı.

Hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılan ve mahkemece tahliyesine karar verilen Yücel'in yakınları, avukatı ve arkadaşları, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesine geldi.

Yücel, kendisini karşılamaya gelenlerle cezaevinden ayrıldı. Yücel'i karşılamaya gelen araçların arasında bir konsolosluk aracının bulunması da dikkati çekti.

Ne olmuştu?

Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklanarak, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konulmuştu.

"Hukuk devleti içinde gereken yapılacak"

Başbakan Binali Yıldırım, dün "Die Welt" gazetesi çalışanı Deniz Yücel konusuna değinerek, şunları söylemişti:

"Deniz Yücel ve diğer zanlılar, tabi ki belirli suçlamalara maruz olarak tutuklu durumdalar. Bunlar, mahkemelerin kendi kapasitesinde, yetkisinde görülüyor ve bunlardan geçmişte birkaç tanesinin mahkemesi görüldü ve gereği yapıldı. Burada da ümit ediyorum ki hukuk devleti kuralları içerisinde gereken yapılacaktır. Bize düşen mahkemeye yardımcı olmak, mahkemenin işini kolaylaştırmak, onların önünü açmak."

Kaynak: TRT Haber