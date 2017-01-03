DHMİ'den 'Barbaros Şansal' açıklaması

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınır dışı edilerek Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Barbaros Şansal’ın uğradığı darp girişimine ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün gece saatlerinde KKTC'den sınır dışı edilerek İstanbul Atatürk Havalimanı’na getirilen Barbaros Şansal’a, darp girişiminde bulunulduğu öğrenilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Sıkı güvenlik tedbirlerinin her zaman çok titiz bir şekilde uygulandığı Atatürk Havalimanı uçak park alanlarına, yolcu ve görevlilerin haricinde kimsenin ulaşmasına imkan bulunmamaktadır. Söz konusu darp girişimi esnasında da aprona dışarıdan kimsenin girmediği tespit edilmiştir. Olayda Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri kapsamında herhangi bir ihmal ve zafiyet kesinlikle söz konusu değildir."