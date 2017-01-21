DHKP-C mensubu 16 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 30 Mart 2016'da kırsaldan kent merkezine gelen DHKP-C üyesi terörist, valilik ve adliye girişindeki polis kontrol noktasına el bombasıyla saldırı düzenlediği sırada öldürüldü.

Güvenlik güçleri, 6 Nisan'da Atadoğdu kırsalında düzenledikleri operasyonda bir teröristi ölü, bir teröristi yaralı ele geçirdi.

İHA tarafından sağlanan istihbaratın ardından 7 Kasım'da Hozat ilçesine bağlı Dalören mevkisine hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından yapılan aramada terör örgütü üyesi olduklarından şüphelenilen, vücut bütünlükleri bozulmuş 5 ceset bulundu.

Kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesetlerin teröristlere ait olduğu, ayrıca etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının sayısının 5 değil, 7 olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri, 6 Aralık'ta Tunceli-Ovacık karayolundaki polis uygulama noktasına el bombalı saldırı girişiminde bulunduğu sırada etkisiz hale getirilen terörist ile 28 Aralık'ta Hozat ilçesine bağlı Aşağışavaliler mevkisindeki arama tarama faaliyeti esnasında etkisiz hale getirilen 2 terör örgütü mensubunun üzerinden çıkan notları incelemeye aldı.

16 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, bunun üzerine yeniden arazi arama tarama faaliyeti başlattı.

Teröristlerin üzerinden çıkan notlarda yapılan incelemelerde 7 Kasım'daki hava destekli operasyonda 7 değil, 10 teröristin etkisiz hale getirildiği, ölü ele geçirilen 7 örgüt mensubu haricinde 3 teröristin cesetlerinin bombalanan sığınakta enkaz altında kalmış olabileceği belirlendi, hafif yaralanan 3 teröristin de kaçtığı tespit edildi.

Güvenlik güçleri, hava destekli operasyonun ardından yaralı olarak kaçan 3 teröristten birinin 6 Aralık'ta Tunceli-Ovacık karayolundaki polis kontrol noktasına el bombasıyla saldırı düzenlediği sırada, diğerlerinin de 28 Aralık'ta Aşağışavaliler mevkisindeki operasyonda etkisiz hale getirildiğini belirledi.

30 Mart'tan beri düzenlenen 5 operasyonda biri yaralı olmak üzere 16 terörist etkisiz hale getirildi.