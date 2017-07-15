MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Özel Oturumu'nda konuştu.

Bahçeli yaptığı konuşmada, "Düşman bellidir, kanlı teröristler belirgindir. Açtıkları nifak çukuru, kazdıkları fitne kuyusu gözler önündedir. O halde, 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışması üzerinde ne için hemfikir olamıyoruz? Neden hep birlikte zalimlere karşı gelemiyoruz? Niye hakkın, hakikatın ve halkın etrafında tek nefes olamıyoruz? Nedir bizleri ayrı düşüren, nelerdir aramıza giren? 15 Temmuz Türkiye'ye suikast iken milletimizi yıkmaya yönelik bir cinayet olduğu besbelli iken, var olan görüş farklılıklarını nasıl izah edip, neye yormalıyız?" dedi.

"Millete kıyanları asla affetmeyelim"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Mağduriyet varsa giderelim ama devlete ve millete kıyanları asla affetmeyelim. Ahlaksızca, arsızca üzerlerine İngilizce 'Kahraman' yazan tişört giyen Pensilvanya uşaklarını güldürmeyelim, dağınık ve atıl hale düşmeyelim." ifadelerini kullandı.