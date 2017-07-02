İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Devlet kızgınlıkla değil adaletle iş yapar. Bilesiniz ki terörü de bitireceğiz, hizmetlerimizi de götüreceğiz." dedi.

PKK'lı teröristlerce öldürülen AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, Özalp ilçesine bağlı Boğazkesen Mahallesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ahi'nin cenazesi, Van'daki törenin ardından helallik alınması için evine getirildi. Buradan mahalle mezarlığına taşınan Ahi'nin cenazesi, dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene katılan Bakan Soylu, Ahi'nin yakınlarını teskin ederek başsağlığı dileklerini iletti. Bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Boğazkesen Mahallesi, vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Mezarlıktaki programın ardından taziye evine geçen Soylu, burada yaptığı konuşmada, imtihan dünyasının içinde olduklarını, çocuklarını yetiştirirken, ticaret yaparken, hakka, hukuka olan mesafede imtihan verdiklerini söyledi.

"Biz büyük bir milletiz. Bir yurdu kurtarmada, bayramlarda, aynı tabutun altına omuz vererek, köylünün, mazlumun acısına ortak olarak millet olunur. Biz insanız, Allah'ın bize emanet ettiklerine sahip çıkarak millet oluruz." diyen Soylu, 14 evlat yetiştiren güzel, hatırlı ve onurlu bir insanı son yolculuğuna uğurladıklarını belirtti.

Bu ülkede yiğit polisleri, askerleri, güvenlik korucularını, insanların namusunu korumak için canlarını feda edenleri uğurladıklarını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu topraklar öyle kolay savunulacak topraklar değildir. Burası Müslüman yurdudur. Burası Ezan-ı Muhammedi'nin, ay yıldızlı bayrağın, kelime-i şahadetlerin yurdudur. Buralar bereketli, toprak, vatan, ata sevdası yüksek bir yurttur. Biz başka ülkelere, milletlere benzemeyiz. Hiç mezarlıklarını seven bir millet var mı bilmiyorum, biz topraklarımızı sevdiğimiz kadar mezarlıklarımızı da severiz. Biz kolay bir millet olmadık. Aydın abinin evlatları burada. Tanıştığım ilk günü hatırlıyorum. Dedim ki 'ağabey ilçe başkanı sen olacaksın.' O da , 'sen birazdan gelecek genci gör. O ilçe başkanı olsun, biz ona yardım edelim.' dedi. Beraber oturduk. İlçe başkanımızla birlikte konuştuk ve hep beraber yola çıktık. Yol, adalet, dava bütünlüğü, dava birlikteliği de böyle bir şeydir. Zulme uğradı ama şu anda cennet bahçesinde. Çok küçük yaşta kardeşimi kaybettim. Hocalarımız, dedelerimiz bize 'kendinizi yerden yere vurmayın, onlar cennette yoldaşlarınızdır. Onlar oradaki kucaklamayla sizi karşılayacaklar.' dedi. Allah, insanı acıya dayanacak şekilde yarattı."

Devlet olarak milletin namusunu, huzurunu, canını korumak zorunda olduklarını dile getiren Soylu, bunun gereğini yerine getireceklerini, haktan, adaletten ayrılmayacaklarını aktardı.

Süleyman Soylu, milletimizin gönlünü serinletmenin de boyunlarının borcu olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Birliğimize, beraberliğimize kimse halel getiremeyecek. Aydın abi gibi ayyıldızlı bayrağın kırmızı rengine asaletlerini nakşedenlerin bize nasıl bir emanet bıraktığını biliyoruz. Yolumuz bellidir. Teröre karşı mücadele ediyoruz. Biz ne kadar Allah'a tabi olursak o kadar muzaffer oluruz. Bizim müşürümüz terör değildir, ölçümüz milletimiz ve insanlarımızdır. Devlet kızgınlıkla değil adaletle iş yapar. Bilesiniz ki terörü de bitireceğiz, hizmetlerimizi de götüreceğiz. Çocuklarımız sizlerin çektiklerini yaşamayacak. Hepsi yarına, daha önemlisi ahiretin, inancımızın, kardeşliğin ilkelerine hazırlanacaklar. Van deniziyle, güneşiyle topraklarıyla bereketli bir yerdir. Birileri bu toprakların üzerinde hesap yapıyor. Biz ne kadar güçlü olur da birbirimize tutunursak bu hesabı alt üst ederiz. Sadece sorumluluğumuz burası değildir. Allah bizi geçmişimize, bu günümüze ve geleceğimize mahcup etmesin."

Cenaze programına, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, AK Parti Van Milletvekilleri Beşir Atalay, Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, ilçe kaymakamları, kurum amirleri, AK Parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.