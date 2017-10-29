Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstiklal Harbi'mizi zaferle taçlandıran, cumhuriyetimize hayat veren ruh hamdolsun tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Tarihe 15 Temmuz Destanı olarak geçen şanlı direniş, bu ruh ve iradenin tüm ülke sathında tecessüm etmiş halidir." dedi.

Erdoğan'a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek yargı temsilcileri, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi parti temsilcileri, kuvvet komutanları ile diğer devlet erkanı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

"Her satırı kahramanlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir"

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün ağır bedeller ödeyerek sahip olduğumuz son devletimiz cumhuriyetimizin 94. yıl dönümünü büyük bir heyecanla idrak ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan bu Türkiye Cumhuriyeti, her satırı kahramanlıklarla her safhası fedakarlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir. İstiklal Harbi'mizi zaferle taçlandıran, cumhuriyetimize hayat veren ruh hamdolsun tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Tarihe 15 Temmuz Destanı olarak geçen şanlı direniş, bu ruh ve iradenin tüm ülke sathında tecessüm etmiş halidir. Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, başta zat-ı aliniz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere, tüm gazilerimizin hatıralarını saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım aynı makam aracıyla Anıtkabir'den ayrıldı.

Garnizonda görevli subay ve astsubayların yanı sıra öğrenciler de törende yer aldı. Tören dolayısıyla mozole binasına büyük boy Türk bayrağı asıldı.

Törenin bitiminde Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

Örnek vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam bir resepsiyon verecek.

Resepsiyona sanat, spor ve iş dünyasından isimler ile çeşitli meslek kuruluşlarının temsilcileri iştirak edecek.

Külliye'deki resepsiyonun davetlileri arasında, yaptıkları çalışmalar ve yaşam hikayeleriyle gündeme gelen ve topluma örnek olan vatandaşlar da bulunuyor.

"Rizeli Heidi", köpeği Tomi ile gelecek

Resepsiyona, yeni doğum yapmış keçiyi sırtında, yavrusunu ise köpeği Tomi'nin sırtındaki okul çantasına koyarak barınağa götüren 12 yaşındaki Rizeli Hamdu Sena Bilgin, köpeği Tomi ile davet edildi.

"Koltuklar kirlenmesin" diyen madenciler

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işletmesinde çalışan ve bindikleri otobüste "koltuklar kirlenmesin" diye ayakta yolculuk eden maden işçileri, resepsiyonun davetlileri arasında yer alıyor.

Engelli yeğenine 40 yıldır annelik yapıyor

Resepsiyona, anne ve babasını kaybeden 41 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli yeğeni Murat Memiş'in bakımını 40 yıldır tek başına üstlenen, Çorum'da yaşayan 67 yaşındaki Pakize Memiş de davet edildi.

"İncir cipsi" ile girişimci olan anne-kız

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde inciri farklı şekilde kurutarak elde ettiği ve "incir cipsi" adını verdiği ürünle başarılı bir girişimcilik örneği sergileyen Semra Ünal ve İstanbul Üniversitesi'nde okuyan 22 yaşındaki kızı Gizem Ünal da resepsiyonda yer alacak.

"Bomba Bulan Casus Drone"

Terörün bölgeye verdiği zarardan etkilenerek toprağa gömülü patlayıcıların yerini tespit edebilen insansız hava aracı tasarlayan, Muş'ta yaşayan ortaokul öğrencisi Mert Delibalta da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyonunun davetlileri arasında bulunuyor.