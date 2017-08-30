Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıldönümü yurt genelinde törenlerle kutlanıyor.

Ankara'daki kutlamaların ilk adresi Anıtkabir oldu. Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan mesajında 15 Temmuz gecesi sergilenen direnişe vurgu yaptı.

Erdğan mesajında, "Aziz Atatürk büyük Zafer'in 95 yıl dönümünü bir kez daha iftiharla kutluyoruz 20 52 Kurtuluş Savaşı'mızın başarıya ulaşmasının müjdecisi olan bu tarihi zaferi Malazgirt'ten günümüze uzanan zorlu mücadele zincirinin çok önemli bir halkası olarak görüyoruz. 30 Ağustos'ta kazandığımız zaferden aldığımız güçle Cumhuriyetimizi kurarken hedefimizi muasır medeniyet seviyesinin uzerine çıkarmak olarak belirlemiştir. Türkiye çizdiğiniz hedefler doğrultusunda yoluna devam etmektedir. 15 Temmuz gecesi sergilenen destansı direniş ülkemizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tüm saldırıları bertaraf etme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Sizin aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan bu vatana canımız pahasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Ruhunuz şad olsun" ifadelerine yer verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri, 13.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ulus'ta bulunan Birinci Meclis arasında geçit töreni ile devam edecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timleri Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Gölbaşı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

Ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 30 Ağustos resepsiyonu düzenlenecek.

Resepsiyona, bakanlar ve milletvekillerinin yanı sıra sanat, spor ve iş dünyası ile çeşitli meslek kuruluşlarının temsilcileri de katılacak.

Resepsiyonun özel davetlileri de olacak.

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ailesi, İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısında şehit düşen 43 yaşındaki Fethi Sekin'in ailesi, teröritler tarafından şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün ailesi ve PKK'lı teröristlerin saldırısıyla şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesinin resepsiyona katılması bekleniyor.