Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun iddiaları dürüstlükten uzak siyasi bir tavırdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, "Ana Muhalefet partisinin sorumsuz hareket etmesi, siyasi çekişmeleri tırmandırma çabası, Türkiye'ye öngörülemeyecek zararlar verecektir. Ayrıca, ABD'deki karanlık ve kaçakçı şahsın mahkemeye çıkarılmasına pararlel bir şekilde ana muhalefet liderinin böylesi bir iddiayı gündeme taşıması kuşku verici kafa karıştırcı bir muamma olarak karşımıza çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli ayrıca Türkiye'nin bu kadar sorun ve sıkıntısı varken ana muhalefet partisinin sorumlu ve ahlaki davranmak yerine eline geçirdiği belgelerle fırsatçılık yapması bu vesileyle siyasi rant hevesine kapılması samimiyet ve dürüstlükten uzak siyasi bir tavırdır. Türk siyasetinin doğru olup olmadığı belli olmayan belgelerin tesiri altına girerek kavgaların ve yörüngesine kayması büyük bir yanlışlıktır." dedi.

TRT Haber