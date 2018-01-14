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Devlet Bahçeli: Cumhuriyet tarihimizde 3. bir dönemin başlayacağı kesinleşmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''15 Temmuz'da ilk andan itibaren demokrasiden, ülkeden, vatandan, devletten ve seçilmiş meşru hükümetten yana tavır aldık'' dedi.

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Devlet Bahçeli: Cumhuriyet tarihimizde 3. bir dönemin başlayacağı kesinleşmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'de temel atma ve açılış töreninde konuştu

"MHP olarak 15 Temmuz ihanetinin yaşandığı ilk andan itibaren duruşumuzu çok net bir şekilde ortaya koyduk"

Bahçeli, ''15 Temmuz 2016'da FETÖ ile ile kanlı bir darbe girişimi yaşanmıştı. Gözü dönmüş teröristler Türk milletini hedef almışlardı. Bu darbe ve işgal girişimi ile demokrasimizin budanması hedeflendi. Aziz milletimiz bu zillete boyun eğmedi. Türk milleti canını siper etti, kutsal vatanını damla damla akan kanları ile savundu. MHP olarak 15 Temmuz ihanetinin yaşandığı ilk andan itibaren duruşumuzu çok net bir şekilde ortaya koyduk. Demokrasiden, ülkeden, vatandan, devletten ve seçilmiş meşru hükümetten yana tavır aldık. Muazzam bir duruş gösterdik.'' dedi.

MHP lideri, ''Yenikapı buluşması ile Türkiye yeni bir döneme girmiş ve adımını atmıştır. Yenikapı ruhu siyasi zemine kesin olarak taşınmıştır. Kimsenin menfaate dayalı siyasi hesaplarla hareket etme şansı kalmamıştır.  AK Parti ile Türkiye'nin yönetim ve hükümet etme sistemini gerekli anayasal değişikliklerle gerçekleştirdik.'' ifadesini kullandı.

"Cumhuriyet tarihimizde 3. bir dönemin başlayacağı kesinleşmiştir'' 
 
Devlet Bahçeli, ''18 maddelik anayasa değişikliğini sizlerin onayına sunduk. Halk oylaması ile Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kabul ve teyit etmiştir. Cumhuriyet tarihimizde 3. bir dönemin başlayacağı kesinleşmiştir. 1923 Türkiye Cumhuriyeti, 1946 ile çok partili hayata geçişle kuruluşunu tamamlamıştır. 2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice oturması, yerleşmesi önümüzdeki en mühim hedeftir. Bizim kaygımız ülkemizdir, derdimiz milletin huzuru, refahı, Osmaniye'nin güvenliğidir.'' dedi.

Kaynak: TRT Haber




 

Etiketler: mhp, devlet bahçeli
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