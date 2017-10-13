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Buradasınız : » » Devlet Bahçeli, Bass'a çok sert çıktı: Haddini bilecek!

Devlet Bahçeli, Bass'a çok sert çıktı: Haddini bilecek!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile yaşanan vize gerginliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Devlet Bahçeli, Bassa çok sert çıktı: Haddini bilecek!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile yaşanan vize gerginliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ı isim vermeden sert sözlere eleştiren Bahçeli, "Herkes haddini bilecek, görev ve sorumluluklarının hudutlarından taşmayacaktır" dedi. 

Devlet Bahçeli, ABD ile yaşanan vize gerginliği ile ilgili mesajlarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Türkiye'nin azar yiyecek, komplo ve karanlık kampanyalarla hizaya getirilecek bir ülke olmadığının altını çizen MHP lideri "Türk milleti oyuncak değildir, bağımlı ve tutsak hiç değildir. Güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru açmak, bu koridora hainleri toplamak isteyenlerin vize krizi yaratması hezeyan ve hüsrandır" ifadesini kullandı.

ABD ile vize konusunda yükselen gerilimin düşürülmesini tavsiye etti

Bahçeli, "Ancak düşmeyecekse bunu biz değil, onlar düşünmelidir. Türkiye amirlerinin düdüğünü çalan bir büyükelçinin, iki dudağından çıkıp aba altından sopa gösteren sözlerini hoş görmeyecektir" dedi.

Misak-ı Milli ruhunu hatırlatan MHP lideri Bahçeli, "Ankara’nın bağrına ve bahtına hançer vurmak için hazır bekleyen zalimler, karşılarında imanı bulacaklardır." sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Etiketler: türkiye abd, mhp, John Bass, bahçeli, abd vize, ABD Konsolosluğu, abd büyükelçisi
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