Dev proje hizmete açıldı

Asya ile Avrupa kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve çok sayıda yabancı konuğun katılımıyla açıldı.

HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Geçiş ücreti 15 TL

Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşına kadar geçiş ücretinin 15 TL olacağını, köprü gelirinin gazi ve şehit yakınlarına bağışlanacağını söyledi.

İki yaka arasındaki mesafe 15 dakikaya indi

İstanbul'un ulaşım sorununa köklü çözüm üretecek tünelin hizmete alınmasıyla İstanbul'un iki yakası arasındaki mesafe, 15 dakikada geçilebilecek.



Marmaray'ın kardeşi niteliğinde olan metro hattından sonra lastik tekerlekli araçlar için iki katlı inşa edilen tünel projesi için ihale, 12 Haziran 2007'de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapıldı. Kazlıçeşme ile Göztepe arasındaki seyahat süresini önemli ölçüde azaltacak Avrasya Tüneli, boğazı geçen mevcut iki köprüyle bağlantılı olarak planlandı.





Avrasya Tüneli'nin 5,4 kilometrelik bölümü deniz tabanı altına özel bir teknolojiyle inşa edilen iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşuyor. Avrupa ve Asya yakalarında toplam 9,2 kilometrelik güzergahta da yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Sarayburnu-Kazlıçeşme ile Harem-Göztepe arasında yer alan yaklaşım yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri inşa edildi.



Deprem ve tsunamiden etkilenmeyecek



Dünyanın önde gelen mühendislik projelerinden olan tünel, 24 saat boyunca güvenli ve kesintisiz trafik akışı için gelişmiş bir sisteme sahip olacak. En ileri tasarım, teknoloji ve mühendislik uygulamalarının ürünü tünel, deprem ve tsunami risklerinden etkilenmeyecek yapıda inşa edildi. Tünel üstün güvenlik özellikleriyle gerektiğinde sığınak olarak da kullanılabilecek. Modern aydınlatma teknolojisi, yüksek kapasiteli havalandırma sistemi, tünelin her noktasından rahatça erişilen özel yangın tesisatı, yangına dayanıklı yüzey kaplaması, acil tahliye sistemleri ve her 600 metrede bir konumlanan emniyet şeritleriyle hizmet verecek.



Tünelde her noktanın 7 gün 24 saat izlendiği kapalı devre kamera sistemi, olay algılama sistemleri, haberleşme ve ihbar sistemleri yer alacak. Yüksek teknoloji altyapısıyla tünel içinde hız kontrolü sağlanacak.



Modern aydınlatma, yüksek kapasiteli havalandırma ve yolun düşük eğime sahip olması gibi özellikler taşıyan tünelin iki katlı inşa edilmesi, yol güvenliğine sağladığı katkı sayesinde sürüş konforunu da olumlu yönde etkileyecek. Avrasya Tüneli, sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında da kesintisiz yolculuk yapılmasını sağlayacak.



Tünelde maksimum hız saatte 70 kilometre olarak belirlenirken, geçiş ücretleri otomobil için 4 dolar+KDV, minibüsler için 6 dolar+KDV karşılığı Türk lirası olacak. Tünelde her iki yönde de geçişler ücretli olacak, sürücüler tünel geçiş ücretini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) aracılığıyla ödeyebilecek. Ayrıca bir nakit gişesi bulunmayacak, araçtaki yolcular için ayrıca ödeme yapılmayacak.

4,5 G hizmeti de verilecek

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, yaptığı açıklamada, Avrasya Tüneli projesi kapsamında fiber güçlü LTE altyapısıyla kullanıcılara kesintisiz iletişim hizmeti sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Doany, "Türk Telekom kullanıcıları, mobil data ve ses iletişimindeki ayrıcalıklı konumlarını denizaltında da sürdürecek. Türk Telekom olarak dünyanın en iyi mühendislik projeleri arasında yer alan Avrasya Tüneli projesinin iletişim altyapısını sağlayacak olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Denizin 106 metre altında 4,5G kalitesinde hizmet

Turkcell Şebeke Teknolojileri Grup Başkanı Gediz Sezgin de tünel inşaatının tamamlanmasının ardından Turkcell olarak uzun süredir yürüttükleri çalışmaları sonuçlandırdıklarını bildirdi. Deniz seviyesinden 106 metre derine inen 5,4 kilometrelik Avrasya Tüneli'nde 4,5G hizmeti vereceklerini ifade eden Sezgin, şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 50 kişinin görev aldığı çalışmalarda 10,8 kilometre leaky feeder kablo ve 12 kilometre fiber optik kablo kullanıldı. Tünel içinde kesintisiz bir şebeke deneyimi için hem Avrupa hem Anadolu tarafına birer sistem odası kuruldu. 4,5G kapsaması bu sistem odalarında beslenen 16 adet radyo ünitesi ile sağlandı. Tünel inşaatı sırasında mobil kapsama sunduk. Turkcell'de çalışan bir mühendisimiz tarafından geliştirilen 'hareketli anten' teknolojisi sayesinde tüm işçilerin iletişim ihtiyaçlarını karşıladık. Mayıs 2014’ten itibaren tünelde çalışanları, yaklaşık 900 gün boyunca Turkcell kalitesiyle birbirlerine ve sevdiklerine bağladık. İnşaat süresince tünelden 6 milyon 75 bin 242 dakika görüşme yapıldı." AA