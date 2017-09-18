  • 18 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.457
    EURO 4.125
  • BIST 107651.42
    ALTIN 146.23
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Bahama bayraklı 115 metre boyunda ve 75 metre yüksekliğindeki "Scarabeo 9" adlı platformun geçişi nedeniyle boğaz, tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dev platform İstanbul Boğazından geçiyor

Bahama bayraklı dev petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Romanya'nın Constanta Limanı'na gitmek üzere İspanya'nın Las Palmas Limanı'ndan yola çıkan, 115 metre boyunda ve 75 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, saat 08.45'te boğaza giriş yaptı.

İstanbul Boğazı'ndaki seyrini sürdüren 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformunun geçişi nedeniyle, boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-7", "Kurtarma-8", "Kız Kulesi" römorkörleri, acil müdahale gemisi Nene Hatun ve "Kıyem-6" botunun refakat ettiği platformun geçişinin tamamlanmasının ardından İstanbul'da boğaz trafiği normale dönecek.

Etiketler: istanbul boğazı, Dev petrol arama platformu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER