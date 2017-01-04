'Destek vermeyeceksen ne işe yarayacaksın?'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İncirlik Üssü'nün kullanımı üzerinden Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

ABD'nin El-Bab Operasyonu'na hava desteği vermemesini eleştiren Çavuşoğlu, "halkımız haklı olarak 'üssü niye kullandırıyorsunuz?' sorusunu soruyor." dedi.

Çavuşoğlu, güven bunalımının birtakım sebepleri olduğunu söyleyerek, ABD'nin Münbiç'te verdiği sözü tutmadığını ve YPG'ye silah verdiğini kaydetti. ABD'nin silah vererek, müttefikini bir terör örgütüne tercih ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, bu silahlarında PKK'nın elinde yakalandığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, 'Son zamanlarda El Bab Operasyonu'nda havadan desteği koalisyondan göremedik. Halkımız da o zaman soruyor ki bunları niye tutuyorsunuz İncirlik Üssü'nde. sadece ABD değil diğer ülkelerin uçaklarını da izin verdik ki DEAŞ'a karşı birlikte mücadele edelim. Bizim için en hassas olan operasyonda DEAŞ'a yönelik operasyonda hava desteği vermeyeceksen o zaman ne işe yarayacaksın. Halkımız haklı sorular soruyor gerçekten.' diye konuştu.