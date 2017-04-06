Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Bu topraklar üzerinde çok ciddi şekilde oyun oynamak isteyenler var. Öteden beri bu coğrafyada yaşananların gerçek şahitleri sizlersiniz. Ne istiyorlar bizden, ne istiyorsunuz bizden, biz kardeşiz. Kürt'ü, Zaza'sı, Arap'ı ve Ezidi'si ile say sayabildiğin kadar bu millet etle tırnak olmuş. Kimsenin kimseden farkı yok." dedi.

Bakan Çelik, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında beraberinde AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Ali Cevheri, Kemalettin Yıldıztekin, Vali Güngör Azim Tuna ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile Siverek ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Cumhuriyet Caddesi ve Sipahi Pazarı'nda esnafı ziyaret eden Çelik, daha sonra Yenişehir Mahallesi'ndeki Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Bakan Çelik, burada yaptığı konuşmada, halk oylamasında Siverek'ten güçlü bir "evet" beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin gelişmesinden bazılarının rahatsız olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bu topraklar üzerinde çok ciddi şekilde oyun oynamak isteyenler var. Öteden beri bu coğrafyada yaşananların gerçek şahitleri sizlersiniz. Ne istiyorlar bizden, ne istiyorsunuz bizden, biz kardeşiz. Kürt'ü, Zaza'sı, Arap'ı ve Ezidi'si ile say sayabildiğin kadar bu millet etle tırnak olmuş. Kimsenin kimseden farkı yok. Bizim kardeşliğimizden niye siz rahatsız oluyorsunuz? Derdiniz ne? Dertleri bu coğrafya ve bu bölge kalkınmasın, gelişmesin. Buradaki hayat standardı yükselmesin. İşsizimiz iş bulmasın."

Çelik, bu topraklar üzerinde çok kirli oyunların oynandığını, bugüne kadar düşmanı seçemediklerini kaydetti.

Şimdi perdenin arkasındaki düşmanları net bir şekilde gördüklerini dile getiren Çelik, "Bizim bizden başka dostumuz yok. Milletvekilleri mecliste konuşsun. Her şeyi konuşalım, her şeyimizi tartışalım ama medenice tartışalım. Demokrasi kültürü içerisinde tartışalım. Bu millet bu imkanı verdi." dedi.

Konuşmalarından ardından toplantı, soru cevap bölümüyle devam etti.

Gençlik merkezindeki programın ardından Bakan Çelik, Siverek Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi'nde yaptırılan ve İstanbul Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Süleyman Sorkut, Hakkari'de yola döşenen bombanın patlatılması sonucu şehit olan Er Orhan İkrarlı ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Suat Aloğlu'nun isminin verildiği parkların açılışını yaptı.

Çelik, burada düzenlenen törende ise tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Bakan Çelik ve beraberindekiler, daha sonra ilçe kaymakamlık binasına geçerek basına kapalı bir toplantı yaptı. AA