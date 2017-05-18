  • 18 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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"Derin Tarih"in mayıs sayısına toplatma kararı

Atatürk'e hakaret içeren ifadeler nedeniyle "Derin Tarih" isimli derginin mayıs ayı sayısı hakkında toplatma, el koyma ve basım yayınla dağıtımının durdurulması kararı verildi.

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&quot;Derin Tarih&quot;in mayıs sayısına toplatma kararı

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Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğince, savcılığın talebi üzerine ''Derin Tarih'' isimli derginin mayıs ayı sayısı hakkında toplatma, el koyma ve basım yayın ile dağıtımının durdurulması kararı verildi.

Adı geçen derginin mayıs ayı sayısında Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret edildiği gerekçesiyle savcılığa yapılan ihbar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar, soruşturma başlatmıştı.

Savcılık, soruşturma kapsamında Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinden ''Derin Tarih'' dergisinin mayıs ayı sayısının toplatma, el koyma ve basım yayın ile dağıtımının durdurulmasını talep etti.

Talebi değerlendiren Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği, kuvvetli delilin bulunması ve dergide Atatürk’e hakaret içeren ifadelere yer verildiği gerekçesiyle dergiye el konulmasını, toplatılmasını, basım, yayın ve dağıtımının durdurulmasına karar verdi.

Savcılık soruşturma kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yayımlanan yazıyla ilgili olarak şüphelileri tespit edecek. AA

Etiketler: derin tarih, atatürk
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