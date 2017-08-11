Dereköy Sınır Kapısı modernize edilecek

Kırklareli'nden Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nın modernize edileceğini bildirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından heyeti, modernize edilecek Dereköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Heyet, yetkililerden bilgiler alarak, sınır kapısı sahasını gezdi.

Heyetin incelemelerine katılan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Dereköy Sınır Kapısının kente yakışır bir şekilde modernize edileceğini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin 3 Ağustos'ta Dereköy Sınır Kapısı'nda yaptığı incelemelerde, sınır kapısının modernize edileceği müjdesini verdiğini hatırlatan Minsolmaz, sınır kapısının Kırklareli için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin müjdesiyle çok heyecanlandıklarını ifade eden Minsolmaz, "Bakanımızın incelemelerinin ardından, heyet sınır kapımıza gelerek incelemelerde bulundu. Dereköy Sınır Kapısı Avrupa'dan Türkiye giriş sağlıyor. Bu nedenle bu kapımız, ülkemize yakışır bir şekilde modernize edilecek. Heyetimiz de bugün fiziksel çalışmalarda bulundu. Bulgaristan tarafının da üzerine düşeni yapması gerekiyor.'' diye konuştu.

Kapının modernizasyonun, şehre katma değer sağlayacağını kaydeden Minsolmaz, tır trafiğine açılması için de çalışmalarda bulunacaklarını sözlerini ekledi.