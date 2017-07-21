Depremde hayatını kaybeden Türk vatandaşın kimliği belli oldu

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin, "İstanköy'de maalesef etkinin daha büyük hissedildiğini müşahede ettik, 2 kişinin orada yaşamını yitirdiği haberini aldık. Rodos Başkonsolosluğumuzdan edindiğimiz bilgi çerçevesinde vefat eden iki kişiden birinin Sinan Kurdoğlu isimli Türk vatandaşı olduğunu öğrendik. Dışişleri Bakanlığımız konuyla ilgili olarak gerekli işlemleri takip ediyor." dedi.

Çavuşoğlu, beraberindeki Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Bodrum Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu, tedavi gören yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Depremin ilk dakikalarından itibaren daha önceki planlamalarımız ve çalışmalarımız çerçevesinde Türkiye'nin deprem gerçeğini nazara alarak, yapmış olduğumuz planlamalar kapsamında AFAD koordinasyon merkezimiz 10 dakikalık zarfında toplanmıştır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Vali, Belediye Başkanı ve AFAD Başkanvekili'nin koordinasyon merkezindeki yerlerini almak suretiyle depremin herhangi bir etkisinin olup olmadığı, can kaybı bulunup bulunmadığı hususunda araştırmalarını yaptığını anlattı.

Depremin yıkıcı etkisini almadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Şükürler olsun ki depremin yıkıcı etkisi olmadığı gibi herhangi bir can kaybına da sebebiyet vermemiştir. AFAD kurumumuz, depremin hemen akabinde Aydın, Afyon, Bursa ve Sakarya'dan olmak üzere ekipleri buraya intikal ettirmiştir, her türlü hazırlıklarımız yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, artçı sarsıntılarla mevcut enerjinin boşalmasının devam ettiğini belirterek, devletin bütün kurum ve kuruluşlarının deprem bölgesinde, vatandaşın yanında olduğunu kaydetti.

Bir gazetecinin İstanköy'de iki kişinin yaşamını yitirdiği yönündeki sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"İstanköy'de maalesef etkinin daha büyük hissedildiğini müşahede ettik, 2 kişinin orada yaşamını yitirdiği haberini aldık. Rodos Başkonsolosluğumuzdan edindiğimiz bilgi çerçevesinde vefat eden iki kişiden birinin Sinan Kurdoğlu isimli Türk vatandaşı olduğunu öğrendik. Dışişleri Bakanlığımız konuyla ilgili olarak gerekli işlemleri takip ediyor."