Denizli'deki darbe girişimi davasında karar

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin 40'ı tutuklu 64 sanığın yargılandığı davada, eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile eski Söke Garnizon Komutanı albay Erol Akman ağırlaştırılmış müebbet hapis, eski 4 subay da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski Tuğgeneral Özbakır, eski Albay Akman, eski Yarbay Avşın Yapar, eski Albay Ziver İnci, eski Üsteğmen Oğuz Ay ve eski Teğmen Muhammet Ekinci hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye ya da bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ederek anayasayı ihlal suçu"ndan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkumiyetlerine karar verdi.

Sanıklar İnci, Ay, Ekinci ve Yapar hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, TCK'nin 62. maddesi uyarınca, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak müebbet hapis cezasına çevrildi.

Denizli'ye gelen birliklere ait kamera kayıtlarını sildiği iddia edilen er Tolga Kılınçaslan'a ise bir yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, diğer sanıklar hakkında ise "yüklenen suç açısından sanıkların kastı bulunmadığından" oy birliğiyle beraatlerine karar verdi.

Öte yandan firari sanık eski Yarbay Demir hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması kararlaştırıldı.



Kaynak: AA