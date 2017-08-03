Denizli'de 11 şüpheli 'ByLock'tan gözaltına alındı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 16 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı olan 5 kişinin ise arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.