'Denizciliğin geliştirilmesi bakanlığımızın önceliğidir'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, denizciliğin daha da gelişmesi için denizlerden sağlanan imkanların artırılması, kaynakların ekonomiye kazandırılması ve en etkin şekilde kullanılmasının hükümetin ve bakanlığının öncelikleri arasında yer aldığını bildirdi.

Arslan, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 1 Temmuz 1926'da kabul edilen Kabotaj Kanunu'nun, Türkiye'nin karasularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ettiği, denizciliğin güçlenerek ülkenin ekonomik alandaki kalkınmasına çok önemli katkılarda bulunmaya başladığı tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Bu vesileyle karasularımızda deniz taşımacılığı ve ticaret haklarının yabancıların kontrolünden kurtuluşunun 91'nci yılı tüm denizcilerimize kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Köklü geleneği ve büyük bir tarihi geçmişi olan Türk denizciliğinin geliştirilmesi, deniz ticaret filosunun uluslararası alanda rekabet gücünün yükseltilmesinin, global rekabet ortamında ülkenin gücünü ve ekonomik etkinlikleri artırdığına dikkati çeken Arslan, bu şuurla, milli ülkü haline getirilen denizcilik için 14 yılda muazzam adımlar attıklarını vurguladı.

Arslan, bu süreçte yaptıkları düzenlemeler ve altyapı yatırımlarıyla hızla gelişmeye başlayan denizcilik sektörünün, güçlenen altyapısı, modern tersaneleri, büyüyen deniz ticaret filosuyla ülke ekonomisine katkısının her geçen gün arttığını belirterek şunları kaydetti:

"Denizciliğimizin daha da gelişmesi için denizlerimizden sağlanan imkanların artırılması, kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve en etkin şekilde kullanılması hükümetimizin ve bakanlığımızın öncelikleri arasındadır. Bu anlayışla Türk denizciliğini daha ileri noktalara taşımak için çalışıyor, sektörümüzü yüceltmeye devam ediyoruz.

Bu vesileyle denizcilerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve deniz şehitlerimizi saygıyla anıyorum."