'Denizcilerimiz 1538'de Preveze Zaferi'yle tarih yazmıştır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki denizcilerimiz, 1538'de kazanılan Preveze Zaferi'yle tarih yazmış, donanmamızın Akdeniz’deki üstünlüğünü ve egemenliğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Deniz Kuvvetlerimiz, bugün de geçmişinden aldığı güç ve güvenle bizleri gururlandırmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 479'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Köklü bir maziye sahip Deniz Kuvvetlerinin, "milli güce dayalı etkin bir deniz gücüne sahip olmak, bu kuvveti dünya denizlerinde Türkiye'nin alaka ve menfaatlerini elde edecek şekilde kullanmak" vizyonu doğrultusunda görevlerini, yüksek bir vazife şuuruyla yerine getirdiğini belirten Erdoğan, birikimi, donanımı, disiplini, üstün görev anlayışı, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden dinamik yapısı ve nitelikli personeliyle üstlendiği tüm görevlerde Türkiye'yi gururlandıran Deniz Kuvvetlerinin, hem ülke savunmasına hem de uluslararası barışa değerli katkıları bulunduğunu vurguladı.

"Gurur verici başarılara imza atan Deniz Kuvvetlerimiz, şanlı tarihimizdeki en görkemli zaferlerden biri olan Preveze Deniz Zaferi başta olmak üzere, devraldığı mirasa her zaman sahip çıkmakta, her geçen gün daha da güçlenmektedir." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki denizcilerimiz, 1538’de kazanılan Preveze Zaferi'yle tarih yazmış, donanmamızın Akdeniz’deki üstünlüğünü ve egemenliğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Deniz Kuvvetlerimiz, bugün de geçmişinden aldığı güç ve güvenle bizleri gururlandırmaya devam etmektedir. Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü’nde vatanı için mücadele eden bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi şükranla anıyor, sizi ve şahsınızda Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."