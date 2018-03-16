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Buradasınız : » » "Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı" 26 Mart'ta başlayacak

"Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı" 26 Mart'ta başlayacak

26 Mart-5 Nisan tarihlerinde Marmara Denizi ve Karadeniz'de "Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı" gerçekleştirilecek.

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&quot;Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı&quot; 26 Martta başlayacak

Donanma Komutanlığı sevk ve idaresinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katılımıyla düzenlenecek tatbikat her yıl düzenli olarak icra ediliyor.

Tatbikatın amacının, katılan birlik/komutanlıkların görev fonksiyonlarına yönelik harekat imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek, harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek ve aynı zamanda Karadeniz'de deniz güvenliğinin idamesine katkı sağlamak olduğu vurgulandı.

Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca deniz hedeflerine fiili silah atışlarının da icra edileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tatbikata iştirak edecek gemilerimiz tarafından 29 Mart-2 Nisan 2018 tarihleri arasında; Batum/Gürcistan, Novorossisk/Rusya, Odessa/Ukrayna, Köstence/Romanya, Varna/Bulgaristan limanları ile Karadeniz'deki limanlarımıza (İğneada/Kırklareli, Karadeniz Ereğli, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa/Artvin) ziyaretler gerçekleştirilecektir. Liman ziyaretleri kapsamında gemilerimiz halkın ziyaretine açılacak, yurt içindeki limanlarımızda aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ile kahraman gazilerimiz gemilerimizde ağırlanacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı
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