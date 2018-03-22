Deniz Bölükbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden eski büyükelçi ve milletvekili Deniz Bölükbaşı için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene Bölükbaşı'nın eşi Sema, kızları Zeynep ve Hande ile yakınlarının yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM İdare Amirleri Salim Uslu ve Erkan Haberal, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Bülent Turan, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, bazı eski bakan ve milletvekilleri ile meclis başkanları katıldı.

Cenaze töreninde, MHP Grup Başkanvekilleri Erhan Usta ve Erkan Akçay'ın aralarında olduğu çok sayıda MHP'li yönetici ile eski ve yeni milletvekilleri de hazır bulundu.

Bölükbaşı'nın cenazesinin TBMM tören alanına getirilişinin ardından özgeçmişi okunarak saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Deniz Bölükbaşı'nın kızı Zeynep Bölükbaşı törenin ardından kortejin önünde babasının fotoğrafını taşıdı.

Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı

Bölükbaşı'nın cenazesi, Meclis'teki törenin ardından Kocatepe Camii'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törende, Deniz Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı ve kızı Zeynep Bölükbaşı taziyeleri kabul etti. Tören öncesi Sema Bölükbaşı, eşinin tabutuna bir süre sarıldı.

Cenaze törenine, Bölükbaşı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP parti yöneticileri ile milletvekilleri de katıldı.

Törende, Başbakan Yardımcısı Işık, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yan yana saf tuttu. Bu sırada Bahçeli ve Kılıçdaroğlu bir süre sohbet etti.

Milletvekillerinin ve törene katılanların tabutuna omuz verdiği Bölükbaşı'nın cenazesi defnedilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Bölükbaşı kimdir?

25 Ekim 1949'da Ankara'da doğan Deniz Bölükbaşı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bölükbaşı, Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Atina ve Bonn Büyükelçiliklerinde Elçi Müsteşarlığı ve Lizbon Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Bölükbaşı, Başbakan Yardımcısı Dış Politika Başdanışmanlığı'na atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu.

MHP Ankara Milletvekilliği de yapan Bölükbaşı, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kaynak: AA