  • 16 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.64
    EURO 4.293
  • BIST 106367.38
    ALTIN 152.662
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden ilk açıklama

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden ilk açıklama

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahaddin Güzel, Eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Deniz Baykalın sağlık durumuyla ilgili hastaneden ilk açıklama

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahaddin Güzel, yoğun bakım servisinde tedaviye alınan eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Porf. Dr. Güzel, "Beyin damarlarından ana damarın tıkalı olduğu görüldü ve bu tıkanma nedeniyle kapalı olarak girişimsel işlem yapıldı. Bu tıkanmış olan beyin damarı açıldı. Bu açılan yere stent konuldu. Şu anda tedavisi yoğun bakımımızda devam ediyor. Sayın Baykal'ın bilinci açık. Beyin fonksiyonlarının hepsi yerinde, sadece sol kolunda ve bacağında hafif bir güçsüzlük var." diye konuştu.

Güzel, "Bu tür durumlarda hayati tehlike her zaman bir miktar vardır. Durumun ne yöne gideceğini bilemiyoruz ama şu anda bilinci açık, kendinde, konuşabilecek durumda. Ciddi bir problem görülmüyor ama takibi sürüyor." dedi.

Etiketler: Deniz Baykal, bahaddin güzel, CHP
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER