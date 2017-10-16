Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden ilk açıklama

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahaddin Güzel, yoğun bakım servisinde tedaviye alınan eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Porf. Dr. Güzel, "Beyin damarlarından ana damarın tıkalı olduğu görüldü ve bu tıkanma nedeniyle kapalı olarak girişimsel işlem yapıldı. Bu tıkanmış olan beyin damarı açıldı. Bu açılan yere stent konuldu. Şu anda tedavisi yoğun bakımımızda devam ediyor. Sayın Baykal'ın bilinci açık. Beyin fonksiyonlarının hepsi yerinde, sadece sol kolunda ve bacağında hafif bir güçsüzlük var." diye konuştu.

Güzel, "Bu tür durumlarda hayati tehlike her zaman bir miktar vardır. Durumun ne yöne gideceğini bilemiyoruz ama şu anda bilinci açık, kendinde, konuşabilecek durumda. Ciddi bir problem görülmüyor ama takibi sürüyor." dedi.