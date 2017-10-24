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Buradasınız : » » Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavisi süren Baykal'ın yaşamsal bulgularının normal ve kontrol altında, bilincinin ise kapalı olduğu bildirildi.

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Deniz Baykalın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi yetkililerince yapılan yazılı bilgilendirmeye göre, bilinci kapalı olan Baykal'ın uyutulma ve beyin dinlendirme işlemi devam ediyor.

Yaşamsal bulguları normal ve kontrol altında olan Baykal, bugün ve yarın akşama kadar kesintisiz uyutulacak. Böylece muayene ve tetkik nedeniyle Baykal'ın sık sık uyandırılmasının yaratabileceği travma önlenecek.

Bulgular yarın saat 17.00'de yapılması planlanan değerlendirme toplantısının ardından saat 18.00 civarında sözlü olarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: İbn-i Sina Hastanesi, Deniz Baykal
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