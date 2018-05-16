  • 16 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.426
    EURO 5.218
  • BIST 102157.88
    ALTIN 183.376
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Deniz Baykal'ın hastanesi değiştirildi

Deniz Baykal'ın hastanesi değiştirildi

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisine, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde devam edileceği açıklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Deniz Baykalın hastanesi değiştirildi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Baykal'ın, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.

Uzman hekimler tarafından ilk muayenenin yapıldığı ifade edilen açıklamada, Baykal için detaylı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "İzlenecek tıbbi süreç ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında hasta yakınları bilgilendirilmiştir. Sayın Baykal'ın genel sağlık durumu iyidir" denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Deniz Baykal, CHP, Sağlık Bakanlığı'
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER