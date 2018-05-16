Deniz Baykal'ın hastanesi değiştirildi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Baykal'ın, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.

Uzman hekimler tarafından ilk muayenenin yapıldığı ifade edilen açıklamada, Baykal için detaylı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "İzlenecek tıbbi süreç ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında hasta yakınları bilgilendirilmiştir. Sayın Baykal'ın genel sağlık durumu iyidir" denildi.

Kaynak: AA