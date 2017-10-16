Deniz Baykal yoğun bakımda

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, hastaneye kaldırıldı.
Deniz Baykal, bir süredir Fransa'nın Strazburg kentinde temaslarda bulunuyordu.
Akşam saatlerinde Türkiye'ye dönen Baykal, gece yarısı yüksek ateş nedeniyle önce Ankara'da özel bir hastaneye kaldırıldı.
İlk tedavisinin ardından ambulansla Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'ne nakledilen Deniz Baykal burada tedavi altına alındı.
79 yaşındaki Baykal'ın ağır grip ve damar tıkanıklığı teşhisiyle yoğun bakımda tutulduğu belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'i arayarak Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.