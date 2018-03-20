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Buradasınız : » » Deniz Baykal Türkiye'ye döndü

Deniz Baykal Türkiye'ye döndü

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal tedavi gördüğü Almanya'dan bugün Türkiye'ye döndü. Baykal'ın tedavisi Ankara'da devam edecek.

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Deniz Baykal Türkiyeye döndü

16 Ekim 2017'de geçirdiği rahatsızlığın ardından yoğun bir tedavi süreci geçiren CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal,Türkiye'ye getirildi.

Baykal, 5 Aralık 2017'de tedavi için Almanya'ya Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla gitmişti.

Ailesinin isteğiyle Münih yakınlarındaki bir klinikte tedavi gördü.

105 günün ardından bir kez daha havalanan ambulans uçak Baykal için Münih'e uçtu. Baykal, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile Münih'ten Ankara'ya getirildi.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 16 Ekim 2017'de rahatsızlanan Baykal'ın beyne giden ana damarının tıkalı olduğu tespit edilmişti.

Türkiye'de 3 operasyon geçirdi. Tıkalı damar açılarak stent takıldı. 51 günlük yoğun bakım tedavisi boyunca enfeksiyon riskine karşı ziyaretler yasaklandı.

Yaklaşık 2 ayın ardından Baykal için yurtdışında fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci başladı. Türkiye'ye dönen Baykal'ın tedavisine Ankara GATA'da devam edilecek. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Deniz Baykal
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