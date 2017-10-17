Deniz Baykal ameliyattan çıktı

Yeniden ameliyata alınan eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın beyin dokusunda bir problem olmadığı, beynindeki ödemin boşaltıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yeniden ameliyata alınan eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın beyin dokusunda bir problem olmadığı, beynindeki ödemin boşaltıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yeniden ameliyata alınan eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın beyin dokusunda bir problem olmadığı, beynindeki ödemin boşaltıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.