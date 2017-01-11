Denetimlerde 366 işletme kapatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, geçen yıl yapılan çevre denetimleri sonucunda olumsuzluk tespit edilen 366 işletmenin faaliyetinin durdurulduğunu, 3 bin 477 işletmeye de 108 milyon 423 bin 525 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakan Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılına ilişkin çevre denetim istatistiklerini paylaştı.

Ülke genelinde yapılan denetimler hakkında bilgi veren Özhaseki, Türkiye'nin çeşitli noktalarında, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden çıkarılmış olan yönetmelikler kapsamında hava, su, toprak, atık, kimyasallar, deniz, gürültü, ÇED kararları ve izin, lisans konularında, bakanlık merkez teşkilatı ile çevre ve şehircilik il müdürlükleri tarafından 2016 yılında 52 bin 609 tesise planlı, ani ve şikayet üzerine çevre denetimi gerçekleştirildiğini belirtti.

Özhaseki, denetimler sonucunda çevre kirliliği oluşturan 366 işletmenin faaliyetinin durdurulduğunu, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyet gösteren ve kirliliğe sebebiyet veren 3 bin 447 işletmeye 108 milyon 423 bin 525 TL idari para cezası uygulandığını ifade etti.