Demiryolu kaynaklı yük taşımacılığı artacak

Ankara-Sivas YHT Hattı İlk Ray Serim Töreni için kente gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen 2002-2018 Yozgat Ulaştırma ve Haberleşme Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

15 yılda 389 tünel

Toplantıda katılımcıların istek ve taleplerini dinleyen Bakan Arslan, yaptığı değerlendirme konuşmasında, Türkiye'de 80 yılda 50 kilometre tünel inşa edildiğini, son 15 yılda ise 389 tünel yapıldığını belirtti.

"Vatandaşın kaynağını vatandaşın hizmetine kullanıyoruz. Bunu yaparken sadece İstanbul, Antalya, Kars demiyoruz, 81 ilin hepsine yapıyoruz. Yozgat'a da yapıyoruz. Ankara-Kırıkkale-Yozgat- Sivas demiryolunda 66 kilometre tünel var. Türkiye Cumhuriyeti 80 yılda 50 kilometre tünel yapıyor, sadece üç ili ilgilendiren bir projede 66 kilometre tünel yapıyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki Yozgat dahil her yere yapıyoruz. Biz ölçümüzü biliyoruz, biz millete yapamayacağımız sözleri vermiyoruz, verdiğimiz sözlerin de gereğini yapıyoruz. Yozgat'a da verdiğimiz sözlerin gereğini yapıyoruz. "

Arslan, Türkiye genelinde bir demiryolu seferberliği başlattıklarını vurguladı.

"Marmaray ile denizin altından iki kıtayı bağladık, Bakü-Tiflis-Kars ile Çin'e kadar kesintisiz gidebilir hale geldik. Ülkede lojistik merkezleri yaparak, demiryolu kaynaklı taşıdığımız yük miktarını artırarak ülkenin gelirini artırmak istiyoruz. Bunun bir başka önemli ayağı da organize sanayi bölgelerinin fabrikaları, özellikle iltisak hatlarıyla ana hatta bağlamak için önemli bir çalışma başlattık. Lojistik master planı diye ülke genelinde master planı yapıyoruz. Ülkenin bu tip yerlerin hepsini hızlı tren ağına, normal tren ağına bağlayacağız ki toplu taşımayı teşvik etmiş olalım. Bununla ilgili çalmayı da yapmış olacağız."

Bakan Arslan, Yozgat Havaalanı ihalesi ve yer tesliminin de yapıldığını sözlerine ekledi.

Toplantı sonunda Arslan'a, Aydıncık ilçesinde üretilen ametist taşından tespih hediye edildi.

Kaynak: AA