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Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

"Terör örgütü yöneticiliğinden" yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları aracılığıyla yaptığı tahliye başvurusu mahkeme tarafından reddedildi.

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Demirtaşın tahliye talebi reddedildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, cumhurbaşkanı adayı olduğu gerekçesiyle avukatları aracılığıyla yaptığı tahliye talebi, yargılandığı mahkeme tarafından reddedildi.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve bir grup avukatın 15 Mayıs'ta, Demirtaş'ın tahliyesi için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvuru sonuçlandı.

Mahkeme adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş'ın tahliye talebini yerinde görmedi ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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