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Demirtaş'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Demirtaşa Cumhurbaşkanına hakaretten dava

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Demirtaş hakkında hazırlanan iddianame, 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 9 Eylül 2016'da Demirtaş'ın bir televizyonda canlı olarak yayımlanan konuşmasının içeriğinde "Cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebi içeren fezlekenin TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildiği anımsatıldı.

Eleştiri sınırlarını aşacak şekilde beyanda bulunmak suçundan

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tefrik edilerek soruşturmanın tamamlandığı kaydedilen iddianamede, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarının ise başka soruşturma olarak yürütüldüğü aktarıldı. 

Etiketler: demirtaş, dava, cumhurbaşkanına hakaret
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