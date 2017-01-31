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Demirtaş hakkındaki iddianame kabul edildi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Demirtaş hakkındaki iddianame kabul edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın, terör örgütü PKK/KCK'nın yöneticisi olduğu ve bu kapsamda örgütün "siyasi alan merkezi sorumlusu" olarak faaliyetlerini yürüttüğü belirtildi.

İddianamede, değişik tarihlerde Demirtaş'ın katıldığı örgütün yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde de yönetici sıfatıyla hareket ederek eylem ve işlemlerde bulunduğu kaydedildi.

Demirtaş'ın değişik tarihlerde yaptığı birçok konuşmada terör, cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek ifadelerde bulunarak terör örgütünün propagandasını yaptığı bildirilen iddianamede, 6-8 Ekim 2014 tarihindeki sokak olaylarının meydana gelmesinde HDP Merkez Yürütme Kurulundan ve sonrasında yapılan açıklamanın etkili olduğu da vurgulandı.

142 yıla kadar hapis istemi

Demirtaş'ın üzerine atılı olan "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla hapis ile cezalandırılması talep edildi. AA
 

Etiketler: demirtaş, hdp, iddianame
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