Demir İpek Yolu'nda ilk resmi sefer yarın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili'nin katılımıyla Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nde Bakü'den ilk resmi tren seferi yarın başlatılacak.

2007 yılında ihalesi yapılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin 79 kilometresi Türkiye'den, 246 kilometresi Gürcistan'dan, 504 kilometresi ise Azerbaycan'dan geçiyor.

Projede Türkiye'den Gürcistan'a ulaşım sınır tüneliyle sağlanıyor. Tünelin 2 bin 375 metresi Türkiye, 2 bin 70 metresi ise Gürcistan sınırlarında bulunuyor.

"Uluslararası taşıma potansiyeli yıllık 50 milyon ton"

Hatla Ortadoğu'yu Marmaray üzerinden Avrupa'ya bağlayan demiryolu ağı sayesinde Türkiye ile Asya, Kafkasya ve Avrupa ülkeleri arasında ulaşım daha kolay olacak. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bağlantısıyla uluslararası taşıma potansiyeli yıllık 50 milyon tona ulaşacak.

Söz konusu projeyle Marmaray ve bu projeleri destekleyen diğer demiryolu projelerinin inşasıyla Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya çok büyük hacimde taşınabilecek yüklerin önemli bir bölümü Türkiye'de kalacak. Böylece Türkiye, uzun vadede milyarlarca dolar taşıma geliri elde edebilecek.

Hattın hizmete alınmasıyla 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşınacak. Türkiye ile Asya, Kafkasya ve Avrupa ülkeleri arasında, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bağlantısıyla yıllık 50 milyon tona ulaşacak uluslararası taşıma potansiyeli ortaya çıkacak.

Bölgeye gerek istihdam gerekse ticari açıdan canlılık getirecek proje, enerji sektöründeki Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum projelerinden sonra her üç ülkenin gerçekleştirdiği üçüncü büyük proje oldu.

"Hat, ürünlerin hedef pazarlara erişmesine vesile olacak"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Demir İpek Yolu" olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin Türkiye için büyük önem taşıdığını söyledi.

Projeyle Londra'dan kalkan bir trenin Pekin'e kadar kesintisiz gidebileceğini belirten Arslan, Demir İpek Yolu'nun güzergahtaki ülkeler ve bölgeye çok ciddi katma değer oluşturacağını bildirdi.

Arslan, hattın, bölgenin ekonomisini canlandıracağını ve ürünlerin hedef pazarlara erişmesine vesile olacağını vurgulayarak, projenin Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt gibi cazibe merkezleri kapsamındaki illerin gelişimi bakımından da önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA