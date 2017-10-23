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Demir İpek Yolu'nda ilk resmi sefer 30 Ekim'de

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nde ilk resmi tren seferinin 30 Ekim'de yapılacağını söyledi.

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Demir İpek Yolunda ilk resmi sefer 30 Ekimde

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Demir İpek Yolu" olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin sadece Kars için değil, ülke için önemli bir proje olduğunu söyledi.

Arslan, "Londra'dan kalkan bir trenin Pekin'e kadar kesintisiz gidebilmesi için önünde iki engel vardı; biri boğaz, diğeri Kars ile Ahılkelek arasında eksik kalan kesim. Bu amaçla Asya ile Avrupa'yı denizin altından demiryoluyla bağladık. İkinci halkada da Kars ile Gürcistan'ın Ahılkelek kenti arasındaki eksik kısmı tamamladık." diye konuştu.

Test sürüşleri başarıyla yapılan demiryolunda, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili'nin katılımıyla Bakü'den ilk resmi tren seferinin başlatılacağına işaret eden Arslan, "Tren, Kars'ın kurtuluş günü olan 30 Ekim'de kente varmış olacak. Gerçekten bir tarih yazılmış, Demir İpek Yolu kesintisiz şekilde tekrar canlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Arslan, Demir İpek Yolu'nun güzergahtaki ülkeler ve bölgeye çok ciddi katma değer oluşturacağına dikkati çekerek, hattın, bölgenin ekonomisini canlandıracağını ve ürünlerin hedef pazarlara erişmesine vesile olacağını dile getirdi.

"6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesi olacak"

Koridor sayesinde Türkiye ile Asya, Kafkasya ve Avrupa ülkeleri arasında ulaşımın daha kolay olacağını anlatan Bakan Arslan, Bakü-Tiflis-Kars bağlantısıyla yıllık 50 milyon tona ulaşacak bir uluslararası taşıma potansiyelinin ortaya çıkacağını bildirdi.

Arslan, hat işletmeye alındığında 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağını belirterek, projenin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt gibi cazibe merkezleri kapsamındaki iller açısından da önemli olduğunu söyledi. 

AA

Etiketler: ulaştırma bakanı, Pekin, londra, demir ipek yolu, cumhurbaşkanı erdoğan, bakü tiflis kars demiryolu, ahmet arslan
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