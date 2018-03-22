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Buradasınız : » » DEAŞ’ın yağmalamasından da kara propaganda ürettiler

DEAŞ’ın yağmalamasından da kara propaganda ürettiler

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, terör örgütü DEAŞ’ın 2015’te evleri yağmalamasını, Zeytin Dalı Harekatı gibi göstermeye çalıştı.

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DEAŞın yağmalamasından da kara propaganda ürettiler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin’de başlattığı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) destekli Zeytin Dalı Harekatı’nda, Afrin ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesiyle terör örgütüne yakın hesaplar TSK ve ÖSO’yu karalamak için harekete geçti.

Sosyal medyada, “Burası Azez. Teröristler, Efrin’de yağmaladıkları eşyaları satıyor” yalanıyla dolaşıma sokulan fotoğrafın 2015’te çekildiği ortaya çıktı.

Fotoğrafta, DEAŞ’ın 2015’te Rakka’da Yezidilerin evlerinden yağmaladıkları malları sattığı bir pazar yeri görülüyor.

Örgüt destekçilerinin sosyal medyada, Afrin'in terörden arındırılması sonrası benzer yalanlarla paylaşımlara hız verdiği biliniyor.

Öte yandan, ÖSO da Afrin'de yağmaya karışan iki mensubunun ilişiğini kestiğini ve benzer bir durumda ciddi yaptırımlarının olacağını duyurmuştu.

Bu ilk yalan değil

Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları sık sık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik kara propaganda paylaşımlarında bulunuyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, sosyal medya, propaganda, OSÖ, DEAŞ
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