DEAŞ'ın 'kadı'sı tutuklandı

Beşiktaş Ortaköy'deki eğlence mekanına düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve yapılan araştırmalarda terör örgütü DEAŞ'ın bünyesinde "kadı" olarak görev yaptığı tespit edilen zanlı Yasser Mohammed Salem Radown tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Radown, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Radown'u ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Türkiye'de yaptığı eylemler sıralandı

Şüphelinin tutuklanmasına ilişkin düzenlenen sevk yazısında, terör örgütü DEAŞ'a ilişkin bilgiler ile Türkiye'de yaptıkları eylemler de sıralandı. Örgütün en son, eğlence mekanına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 5 Ocak'ta gözaltına alınan şüpheli Abdurrauf Sertin'in, terör örgütü DEAŞ'ın militanlarının barınma ve gizlenmeleri amacıyla "yabancı terörist savaşçılar evleri"nden sorumlu olduğunun tespit edildiği anlatılan sevk yazısında, şüphelinin sorumlu olduğu Zeytinburnu'ndaki bir evde, aralarında şüpheli Radown'un da bulunduğu ve "yabancı terörist savaşçılar" olduğu değerlendirilen pasaportsuz 10 kişinin yakalandığı belirtildi.

"Muaviye" kod adlı şüpheli Abdurrauf Sertin'in sorumlu olduğu evlere yönelik operasyonlarda, Ortaköy saldırısını gerçekleştiren şüpheli Abdulkadir Masharipov'un da yakalandığı anımsatılan sevk yazısında, Yasser Mohammed Salem Radown'a ilişkin yapılan çalışmalarda şüphelinin çatışma bölgelerinde DEAŞ bünyesinde "kadı" olarak görev yaptığının tespit edildiği vurgulandı.

Not defterinde örgüt üyelerinin telefon numarası çıktı

Şüpheli Radown'un üst aramasında çıkan not defterine ilişkin bilgilere de yer verilen sevk yazısında, defterde çok sayıda telefon numarası, adres ve isimlerin yazılı olduğu belirtilerek, söz konusu telefon numaralarına ilişkin yapılan incelemelerde örgütle iltisaklı veya çatışma bölgeleri ile irtibatlı birçok örgüt mensubuna ait telefon numarası olduğu ifade edildi.

Şüphelinin makat bölgesinde bulunan ve çıkarılan cep telefonunda, silah fotoğraflarının da olduğu aktarılan sevk yazısında, örgüt bünyesinde ''Ebu Cihad'' kod ismini kullanarak kadı seviyesinde illegal faaliyette bulunan ''Reina saldırısı benzeri ya da canlı bomba eylemi potansiyeli bulunan'' şüpheli Radown'un tutuklanması talep edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti ile kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunmasını dikkate alarak, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''Cebir ve şiddet kullanarak, Tu¨rkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördu¨ğu¨ du¨zeni ortadan kaldırmaya veya bu du¨zen yerine başka bir du¨zen getirmeye veya bu du¨zenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbu¨s etmek'' suçlarından şüpheli Radown'un tutuklanmasına karar verdi. AA