Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen hava operasyonunda, DEAŞ'ın El Bab'daki karargah binası imha edildi, aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından, Fırat Kalkanı Harekatına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Özgür Suriye Ordusu tarafından kuşatılan El Bab'da, aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu terör örgütü DEAŞ grubunun toplantı halinde olduğu istihbaratının alınması üzerine, dün gece Hava Kuvvetleri Komutanlığınca hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatı sonucu, toplantı yapılan karargah binası imha edilerek 18 terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla gerçekleştiren jetler, emniyetle üslerine döndü.

Söz konusu hava harekatının ardından, DEAŞ mensuplarının büyük kayıplar verdiği, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu, teröristler arasındaki telsiz görüşmelerine de yansıdı.

Harekatın görüntüleri paylaşıldı

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığınca El Bab'da düzenlenen hava harekatının görüntüleri paylaşıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'daki varlığının, hassas bir hedef çalışması sonrasında birer birer yok edildiği belirtildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, sivillerin zarar görmemesi için hassas bir istihbarat çalışması yapıldığı, vurulacak bina ve koruganların, birkaç noktadan teyit edildikten sonra akıllı mühimmatla vurulduğu bildirildi. AA

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