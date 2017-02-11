DEAŞ'ın Avrupa'daki saldırı planını Türk polisi önledi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları gerekçesiyle dün tutuklanan Lübnan uyruklu Danimarka vatandaşı Mahamad Laban ile Irak uyruklu İsveç vatandaşı Mohammed Tefik Saleh'in sahte kimliklerle Türkiye'ye giriş yaptığı ve sansasyonel eylem düzenlemek için Avrupa ülkelerine geçmeye çalıştığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, istihbari bilgi üzerine merkez Seyhan ilçesinde operasyonla yakalandıktan sonra dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Mahamad Laban (45) ile Mohammed Tefik Saleh'in (38) 2014 yılında Suriye'ye geçerek terör örgütü DEAŞ'a katıldıkları tespit edildi.

Yakalandıklarında üstlerinde sahte mülteci kimliği bulunan ve ilk ifadelerinde para, gıda ve giyecek yardımında bulunmak için Avrupa'dan Suriye'ye gittiklerini iddia eden Laban ve Saleh, emniyette 10 gün süresince uzman ekiplerce sorgulandı.

Laban'ın üzerinde dijital malzemelerde yapılan incelemede ise Suriye'de DEAŞ saflarında çekildiği tahmin edilen fotoğraflar ele geçirildi. Laban'ın çok sayıda kişiyle siperde askeri kamuflaj ve hücum yelekli olarak kalaşnikof tüfekle çekilmiş fotoğrafları da elde edildi.

İki zanlının, Suriye'de son üç ayda yoğun bir silah ve patlayıcı eğitiminden geçirildiği ve Avrupa'da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edildi.

Saleh'in 2014 yılında Türkiye'ye birlikte geldiği iki kızıyla Suriye'ye geçtiği, eşi Fatime'nin ise son anda vazgeçerek İsveç'e döndüğü bildirildi.

Fatime'nin İsveç'teki adli makamlara başvurarak eşinin iki kızıyla Suriye'ye geçip terör örgütü DEAŞ'a katıldığını bildirdiği öğrenildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Lübnan uyruklu Danimarka vatandaşı Mahamad Laban ile Irak uyruklu İsveç vatandaşı Mohammed Tefik Saleh'i yakalamıştı. Dün adliyeye sevk edilen Laban ve Saleh, nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.