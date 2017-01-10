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DEAŞ'a ait 367 terör hedefi yerle bir

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 367 hedef vuruldu, 19 terörist etkisiz hale getirildi.

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DEAŞa ait 367 terör hedefi yerle bir

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 29 Kasım 2016'da irtibat kesilen ve El Bab bölgesinde şehit olan 2 askerin cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından memleketlerine gönderilecek.

Şehitler Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Duran Keskin'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Asri Mezarlık'taki gasilhaneye getirildi.

Şehitlerin naaşı, Gaziantep'teki törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden 29 Kasım 2016'da yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 2 askerle irtibatın kesildiği bildirilmişti. İrtibatın kesildiği Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Duran Keskin'in şehit düştüğü haberi, bu gece saatlerinde Çanakkale ve Adana'daki ailelerine verilmişti.

Etiketler: tsk, terör operasyonu, Haberler, haber, fırat kalkanı harekatı, DEAŞ
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