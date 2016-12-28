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DBP'li eski Belediye Başkanı Kaya'ya hapis istemi

Van Büyükşehir eski Belediye Başkanı Bekir Kaya hakkında, 3,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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DBPli eski Belediye Başkanı Kayaya hapis istemi

Van Büyükşehir eski Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın, hakim ve savcılara hakaret ettiği gerekçesiyle 3,5 yıla kadar hapsi istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, DBP'li Kaya'nın 31 Ekim'de, Diyarbakır Büyükşehir eski Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Belediye Meclis Üyesi Fırat Anlı ile BDP eski Milletvekili Ayla Akat Ata'nın tutuklanması konusunda yaptığı açıklamayla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianame Van 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaya'nın, Kışanak, Anlı ve Ata hakkındaki adli işlemlerde görev alan cumhuriyet savcısı ve hakimlere hakaret ettiğinin belirtildiği iddianamede, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 3,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konuşma içeriğinde kullanılan ifadelerin kanaat açıklaması kapsamında kalmadığının vurgulandığı iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Konuşmanın, Gültan Kışanak, Fırat Anlı ile Ayla Akat Ata hakkında yapılan adli işlemlerde cumhuriyet savcısı veya hakim olarak görev yapan mağdurların onur, şeref ve saygınlığına saldırı niteliği taşıdığı, açıklamanın gıyapta yapılmasına karşın basın toplantısında sözlerin sarf edilmesi, mahalde 3'ten fazla kişinin bulunması nedeniyle ihtilat unsurunun gerçekleştiği anlaşılmıştır. Şüphelinin hakaret eylemlerini birden çok kişiye karşı gerçekleştirdiği, sarf ettiği sözlerin kamu görevlilerine yönelik olduğu değerlendirilerek, ilgili sevk maddelerince cezalandırılması talep olunur."

Etiketler: dbp, bekir kaya, DBP operasyon, hakaret davası, Gültan Kışanak, fırat anlı, ayla akat ata
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