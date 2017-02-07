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Buradasınız : » » DBP'li Belediye Başkan Yardımcısına görevden uzaklaştırma

DBP'li Belediye Başkan Yardımcısına görevden uzaklaştırma

İçişleri Bakanlığının, DBP'li Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Polat ile 5 belediye meclis üyesini görevden uzaklaştırdığı belirtildi.

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DBPli Belediye Başkan Yardımcısına görevden uzaklaştırma

Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Polat ile 5 meclis üyesinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığının Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Polat ile 5 DBP'li belediye meclis üyesini görevden uzaklaştırdığı belirtildi.

Polat ve belediye meclis üyelerinin Anayasa'nın "Mahalli idareler" başlığını taşıyan 127. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi ile Özel İdare Kanunu uyarınca İçişleri Bakanlığının 7 Şubat 2017 tarihli onayıyla görevlerinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

DBP'li Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık da sosyal medya hesabından Polat ile belediye meclis üyelerinin görevden alındığını duyurdu.

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, dbp, ömer polat, DBPli belediyeler
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