DBP'li 7 eski belediye meclis üyesi gözaltında

Batman'da İçişleri Bakanlığ'nca görevden uzaklaştırılan Demokratik Bölgeler Partili (DBP) 7 eski belediye meclis üyesi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DBP'li 7 eski belediye meclis üyesi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Sağlık kontrolünün geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.