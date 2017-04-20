DBP ve HDP'li ilçe başkanlarına terör gözaltısı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda DBP İlçe Başkanı Necati Yazıcı ve eski HDP İlçe Başkanı Mehmet Zeki Karpuz gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde PKK/KCK'nın faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda HDP ve BDP ilçe başkanlıklarında bölücü terör örgütüne ait örgütsel dokümanlar bulunduğu istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Parti binalarında yapılan aramalarda PKK/KCK'ya ait bez parçaları ile öldürülen teröristlerin resimleri ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Operasyonda DBP İlçe Başkanı Yazıcı ve eski HDP İlçe Başkanı Karpuz gözaltına alındı.