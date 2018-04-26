Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan hepimizin adayıdır

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu, “AK Parti aidiyetim sürerken, AK Parti'nin ikinci Genel Başkanı, üçüncü Başbakanı iken, AK Parti dışında herhangi bir siyasal hareket, faaliyet veya siyasal organizasyon içinde bulunmadım, bulunmam, bunu da siyasi ahlakla bağdaştırmam” dedi.

"Adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

“Eğer böyle bir şey yapacaksam AK Parti kimliğini bırakırım, bu kimliği de bırakmaya niyetim yok ve olmayacak” diyen Davutoğlu, “Bu bağlamda AK Parti'nin almış olduğu karar benim de kararımdır ve AK Parti'nin adayı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hepimizin adayıdır” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayı olmayacağını açıkladı.

Kaynak: AA